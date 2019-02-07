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Стали известны неутешительные детали о травме лидера сборной Украины

четверг, 07 февраля 2019, 18:34

Атакующий полузащитник лондонского "Вест Хэма" и национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко не выйдет на поле в текущем сезоне.

Как известно, футболист выбыл на длительный срок из-за повреждения ахилла, которое он получил еще в прошлом году.

Как заявил журналистам главный тренер английского клуба Мануэль Пеллегрини перед матчем английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас", в этом сезоне команда уже не рассчитывает на украинского футболиста.

Интересно, что кроме Ярмоленко "молотобойцы" из-за травм также потеряли Уинстона Рида и Карлоса Санчеса, который также в этом сезоне больше не сыграют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" отдал крупную сумму за экс-одноклубника Ярмоленко.

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