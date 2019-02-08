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Чуда не произошло: спасатели нашли тело пропавшего футболиста

пятница, 08 февраля 2019, 09:25

Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии (AAIB) и спасатели завершили операцию по подъему тела из самолета, на котором летел аргентинский нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Об этом сообщает Sky Sports.

После этого полиция провела процедуру идентификации. Официально установлено, что тело принадлежит Сале. Информацию уже сообщили родственникам футболиста.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в конце января за 17 миллионов евро. Форвард отправился в Кардифф, чтобы подписать контракт, а затем вернулся в Нант на легком одномоторном самолете PA 46 Malibu, чтобы попрощаться с партнерами по бывшему клубу. После этого он на том же самолете отправился обратно в Уэльс, но по дороге связь с ним прервалась. Полиция вела поиски футболиста в течение трех дней, но ничего не обнаружила и закончила поисковую операцию. Семья Салы продолжила поиски в частном порядке и вскоре самолет был обнаружен на дне пролива Ла-Манш. В самолете было найдено тело, которое и было опознано. Пилот самолета Дэвид Айбботсон пока считается пропавшим без вести.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа возможная причина крушения самолета с Салой.

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