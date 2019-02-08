Экс-игрок сборной Украины раскрыл секрет выступлений на самом высоком уровне: опубликовано видео

Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал, что необходимо для выступлений на высоком уровне.

Об этом Нагорняк рассказал в программе "Футбик" на Youtube-канале SMS.

"Реально ли дорасти до уровня сборной из любителей? Конечно реально. Потому что у нас сейчас футбол в таком состоянии, поверьте мне, что коллективы физкультуры, команды второй, первой лиги, уровень-то не особо отличается. В этом мире нет ничего невозможного. Тем более, это все, носить мяч на голове, держать на носу, в футболе ничего не значит. Я объясняю почему: оно в игре вам не понадобится!

Можно ли играть в футбол, имея небольшие габариты? Во-первых, надо проверить, с аппетитом нормально? А если серьезно, то я сейчас назову игроков такой комплекции, которые играют на высоком уровне в футбол. Взять, к примеру, тех же Рибери, Роббена, которые невысокие, может ноги крепче, потому что едят лучше и пиво пьют нефильтрованное. У нас же тоже есть много футболистов, тот же Ваня Петряк, он разве больше, чем вы? Абсолютно нет. А играет в "Ференцвароше", в сборную полугодия попал.

Как молодому игроку не нервничать перед матчем? Если ты не нервничаешь перед игрой, значит в футбол играть тебе не нужно", - сказал Нагорняк.

47-летний Нагорняк в бытность футболистом играл на позиции нападающего и выступал за такие клубы, как "Интеграл", "Ворскла", "Нива" (Винница), "Химик" (Житомир), "Спартак", "Днепр", "Металлург" (Новомосковск), "Шахтер", "Шэньян Хайши", "Шаньдун Лунэн", "Арсенал" (Киев), "Цзянсу Шуньтянь", "Волынь", "Металлург" (Запорожье) и "Ирпень". За сборную Украины сыграл 14 матчей.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Тараса Степаненко, который раскрыл секреты мастерства.