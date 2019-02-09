Кубок мира по биатлону: результаты и видео женской эстафеты в Кенморе

8 февраля в канадском Кенморе прошла эстафета у женщин в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019.

Смотрите на "Апострофе" полное видео женской эстафеты в Кенморе.

Победу в гонке одержала сборная Германии. Вторыми стали норвежские биатлонистки, а третьими - француженки.

Украину в гонке представляли Юлия Журавок, Юлия Джима, Надежда Белкина и Елена Пидгрушная. Украинские биатлонистки финишировали четырнадцатыми.

1. Германия – 1:10.16,3 (1+12)

2. Норвегия – 30,2 (2+7)

3. Франция – 41,6 (0+12)...

14. Украина – 6.09,3 (3+12)

Изначально эстафеты в Кенморе должны были пройти 9 февраля, но были перенесены на 8 февраля из-за аномальных морозов в Канаде.

Ранее "Апостроф" сообщал о результатах женской индивидуальной гонки в Кенморе.