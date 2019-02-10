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Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси: расписание трансляций

воскресенье, 10 февраля 2019, 09:06

10 февраля на "Этихад Стэдиум" в Манчестере состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Англии между местным "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Прямую трансляцию центрального матча тура английской Премьер-лиги можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал "Матч ТВ".

Стартовый свисток прозвучит в 18.00.

Отметим, что в текущем сезоне команды встречались уже дважды. В битве за Суперкубок Англии победу отпраздновал "Ман Сити" (2:0), а встреча команд в первом круге АПЛ в Лондоне завершилась победой "Челси" со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Манчестер Сити" обыграл в чемпионате Англии "Арсенал".

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