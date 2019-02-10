Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Кенморе

10 февраля в канадском Кенморе в рамках Кубка мира по биатлону 2018-2019 состоится мужской спринт.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Кенморе.

Начало гонки - в 21.20.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен за несколько минут до ее начала.

От Украины в гонке выступят Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Артем Тищенко.

Лидером общего зачета нынешнего сезона в мужском спринте является норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который набрал 354 балла. Второе место занимает россиянин Александр Логинов (251). Также в тройку входит немец Бенедикт Долль (209). Лучшим из украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20 место, имея в активе 90 баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что победителем мужского спринта в Антхольце стал Бе.