Ломаченко встретился с легендарным голливудским актером: в сеть попало видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) побывал в Нью-Йорке на неделе моды и встретился с легендарным голливудским актером Микки Рурком.

Видео встречи опубликовало сообщество Luckypunch.net в Facebook.

На мероприятие украинца пригласил известный немецкий модельер и дизайнер Филипп Плейн.

Напомним, что 30-летний Ломаченко является действующим чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO. Следующий бой украинец проведет 12 апреля, но его соперник пока неизвестен. Планировалось, что украинский боксер встретится с ганцем Ричардом Комми, но соперник получил травму в бою с россиянином Исой Чаниевым.

В данный момент Ломаченко занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко сыграл в хоккей без шлема.