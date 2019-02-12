Украинская теннисистка с яркой победы стартовала на крупном турнире: опубликовано видео

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко с победы стартовала на крупном турнире серии WTA Premier в катарской Дохе (призовой фонд - 916 тысяч долларов).

В матче первого круга украинка уверенно обыграла испанскую теннисистку Лару Арруабаррену (№94 в рейтинге WTA).

Во втором сете Цуренко не отдала сопернице ни одного гейма. Матч продолжался 68 минут и завершился со счетом 6:3, 6:0.

В следующем раунде украинская теннисистка сыграет против третьей ракетки мира Симоны Халеп. Ранее Цуренко не удавалось обыграть экс-первую ракетку мира - все пять встреч завершились в пользу румынки.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей в престижной номинации.