Ушел из жизни один из лучших вратарей в истории футбола

В Англии в возрасте 81 года скончался легендарный футбольный голкипер Гордон Бэнкс.

Об этом сообщает официальный сайт клуба "Сток Сити", за который Бэнкс выступал в течение многих лет.

"С большой грустью мы сообщаем, что Гордон мирно скончался этой ночью. Мы опустошены потерей, но у нас осталось так много счастливых воспоминаний о нем, которыми мы можем гордиться", - говорится в заявлении клуба.

Бэнкс занял второе место в списке лучших вратарей ХХ века по версии Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), уступив только легендарному советскому голкиперу Льву Яшину.

Бэнкс за свою карьеру выступал за "Честерфилд", "Лестер Сити", "Сток Сити", "Кливленд Стокерс", "Хелленик", "Форт-Лодердейл Страйкерс" и "Сент-Патрикс Атлетик". За сборную Англии сыграл 73 матча и пропустил 57 голов. Чемпион мира-1966, бронзовый призер чемпионата Европы-1968.

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