Аякс - Реал: стартовые составы

Стали известны стартовые составы нидерландского "Аякса" и испанского "Реала" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Амстердаме сегодня, 13 февраля.

АЯКС - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча - в 22.00.

Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Беек, Шене, де Йонг - Зиех, Тадич, Нерес

Запасные: Лампру, Кристенсен, Велтман, Синкгравен, Хунтелаар, Дольберг, де Вит

Реал: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Винисиус

Запасные: Навас, Вальехо, М. Диас, Марсело, Васкес, Асенсио, Себальос

В Амстердаме встречу рассудит польская бригада арбитров. Главный судья - Шимон Марциняк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" обыграл "Атлетико" в результативном мадридском дерби.