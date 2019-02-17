Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити

В рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити, пройдет одиночная смешанная эстафета. Гонка запланирована на 17 февраля.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити.

Начало - в 19.10.

Плеер с видеотрансляцией эстафеты будет доступен за несколько минут до ее начала.

В сезоне Кубка мира 2018-2019 одиночная смешанная эстафета ранее проводилась только на этапе в Поклюке. Украинская сборная в той гонке сумела завоевать бронзовую награду.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах мужской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити.