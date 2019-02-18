РУС. | УКР.

понедельник, 18 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 февраля

00:25
Кубок мира по биатлону: результаты и видео смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити
00:22
Путин тянет Украину в очередную ловушку: в США заметили намеки на Гитлера

17 февраля

23:50
Боевик ДНР открыто пригрозил Украине кровавым терактом: что известно
23:31
В ад доехал: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков
23:06
Что у него с лицом: сети поразило новое видео с гимнастикой Путина
22:34
В Одессе сожгли машину известного активиста: фото
22:02
Боевики боятся подходить: на Донбассе показали "украинский Javelin", видео
21:55
Украина проиграла России в малом финале чемпионата Европы
21:31
О провокациях предупреждали: в Запорожье задержали поджигателей храма УПЦ МП
21:05
Матч чемпионата Италии завершился феерическим разгромом со счетом 20:0: видеообзор
21:02
"Наказание" подростков в Киеве за игру в снежки: опубликовано полное видео
20:31
В Британии опубликовали новые подробности о здоровье Скрипаля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кубок мира по биатлону: результаты и видео смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити

понедельник, 18 февраля 2019, 00:25

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" полное видео смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити.

Победителем гонки стала сборная Франции, которая прошла дистанцию за 1 час 3 секунды, не допустив ни одного промаха, использовав лишь три дополнительных патрона. Второе место заняла команда Германии, в тройку также вошла Норвегии. Сборная Украины финишировала на 14-й позиции.

Результаты гонки:

1. Франция – 1:03.51,4 (0+3)

2. Германия – +13,5 (0+6)

3. Норвегия – +1.02,2 (2+11)

4. Швейцария - +1.31,2 (1+6)

5. Швеция - +1.59,7 (0+5)

6. Чехия - +2.12,9 (0+8)

7. Россия – +2.41,3 (0+7)

8. Австрия - +2.48,5 (1+8)

9. Эстония - +2.55,9 (0+10)

10. США - +2.59,9 (0+5)

11. Италия - +3.46,5 (3+14)

12. Канада - +3.50,8 (2+13)

13. Япония - +4.21,0 (0+11)

14. Украина - +4.49,2 (0+11)

15. Словения - +1 круг (1+8)

16. Болгария - +1 круг (3+9)

17. Литва - +1 круг (3+9)

18. Казахстан - +1 круг (5+8)

19. Беларусь - +1 круг (5+9)

20. Польша - дисквалификация

Отметим, что в текущем сезоне Кубка мира смешанная эстафета ранее проводилась только на первом этапе в Поклюке. Выиграла ее сборная Франции, вторыми стали швейцарцы, третьими - итальянцы, а украинская сборная финишировала на девятой позиции.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

Украине не выйти на уровень России по одной простой причине - Жан Беленюк

Шахтер - Айнтрахт - 2:2 Хроника матча, видео голов

Олимпиакос - Динамо - 2:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: