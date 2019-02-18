Кубок мира по биатлону: результаты и видео смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась смешанная эстафета.

Смотрите на "Апострофе" полное видео смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити.

Победителем гонки стала сборная Франции, которая прошла дистанцию за 1 час 3 секунды, не допустив ни одного промаха, использовав лишь три дополнительных патрона. Второе место заняла команда Германии, в тройку также вошла Норвегии. Сборная Украины финишировала на 14-й позиции.

Результаты гонки:

1. Франция – 1:03.51,4 (0+3)

2. Германия – +13,5 (0+6)

3. Норвегия – +1.02,2 (2+11)

4. Швейцария - +1.31,2 (1+6)

5. Швеция - +1.59,7 (0+5)

6. Чехия - +2.12,9 (0+8)

7. Россия – +2.41,3 (0+7)

8. Австрия - +2.48,5 (1+8)

9. Эстония - +2.55,9 (0+10)

10. США - +2.59,9 (0+5)

11. Италия - +3.46,5 (3+14)

12. Канада - +3.50,8 (2+13)

13. Япония - +4.21,0 (0+11)

14. Украина - +4.49,2 (0+11)

15. Словения - +1 круг (1+8)

16. Болгария - +1 круг (3+9)

17. Литва - +1 круг (3+9)

18. Казахстан - +1 круг (5+8)

19. Беларусь - +1 круг (5+9)

20. Польша - дисквалификация

Отметим, что в текущем сезоне Кубка мира смешанная эстафета ранее проводилась только на первом этапе в Поклюке. Выиграла ее сборная Франции, вторыми стали швейцарцы, третьими - итальянцы, а украинская сборная финишировала на девятой позиции.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити.