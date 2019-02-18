В Испании баскетбольная битва "Реала" и "Барселоны" завершилась громким скандалом: опубликовано видео

В финале баскетбольного Кубка Испании "Барселона" обыграла мадридский "Реал" со счетом 94:93 и стала обладателем трофея.

Матч завершился громким скандалом. За одну секунду до завершения овертайма игрок "Реала" Энтони Рэндолф смахнул мяч с кольца, но арбитры посчитали, что он не имел права делать это и засчитали попадание. При этом на видеоповторе видно, что мяч не коснулся щита, поэтому касание мяча в подобном случае допускается.

Стоит отметить, что за несколько секунд до этого эпизода арбитры не зафиксировали фол Рэндольфа на игроке "Барселоны" Крисе Синглтоне, который завершал быстрый отрыв.

"Реал" подал протест на результат матча, угрожая сняться с розыгрыша чемпионата Испании, если факт судейской ошибки не будет признан.

"Реал" – "Барселона" – 93:94 ОТ (16:20, 19:15, 25:11, 17:31, 16:17)

"Реал": Кампаццо (19 + 5 передач), Рэндолф (16 + 7 подборов), Козер (14), Юль (13), Айон (12 + 8 подборов).

"Барселона": Эртель (22 + 6 передач), Клавер (15 + 7 подборов), Томич (14 + 7 подборов), Курич (12), Пангос (10).

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный "Реал" не без скандала обыграл "Аякс" в Лиге чемпионов.