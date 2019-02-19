Ливерпуль - Бавария: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Баварии" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 19 февраля, в Англии.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах. Фирмино

Запас: Миньоле, Милнер, Старридж, Морено, Лаллана, Шакири, Ориги

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Зюле, Алаба, Киммих, Тьяго Алькантара, Хави Мартинес, Гнабри, Хамес, Коман, Левандовски

Запас: Ульрайх, Рибери, Рафинья, Дэвис, Май, Санчес, Шабани

Начало встречи - в 22.00. Главный арбитр матча - Джанлука Рокки (Италия).

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Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Ливерпуль" - "Бавария".