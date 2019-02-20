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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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20 февраля

11:20
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11:15
Едет брать Киев: в сети бурно обсуждают фото грустного экс-главаря ДНР
11:13
Звезду российских сериалов зверски избили в Москве: названа причина
11:07
Нашли новый братский народ: в сети высмеяли африканский "прорыв" боевиков ЛНР
11:05
В команде Ломаченко назвали имя соперника и дату проведения чемпионского боя
11:00
Шальке - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
10:49
​Безвиз для украинцев: в ЕС рассказали о новом ограничении
10:45
Известный журналист напомнил фамилии Героев Небесной сотни, убитых 20 февраля в Киеве
10:45
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Где смотреть онлайн Атлетико - Ювентус: расписание трансляций

среда, 20 февраля 2019, 10:00

20 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на своем поле примет итальянский "Ювентус".

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Ювентус" пройдет на телеканале "Футбол 2". В России встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч! Футбол 2".

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Ювентус" выиграл свою группу в Лиге чемпионов, опередив английский "Манчестер Юнайтед". "Атлетико" же стал вторым в своем квартете, уступив первую строчку "Боруссии".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в испанском топ-клубе произошел громкий сексуальный скандал.

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