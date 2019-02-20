Где смотреть онлайн Атлетико - Ювентус: расписание трансляций

20 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на своем поле примет итальянский "Ювентус".
АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало встречи - в 22.00.
Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Ювентус" пройдет на телеканале "Футбол 2". В России встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч! Футбол 2".
АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Напомним, "Ювентус" выиграл свою группу в Лиге чемпионов, опередив английский "Манчестер Юнайтед". "Атлетико" же стал вторым в своем квартете, уступив первую строчку "Боруссии".
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