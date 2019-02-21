Динамо - Олимпиакос: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и греческого "Олимпиакоса" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 21 февраля.

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Вербич, Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный, Алиберов

Олимпиакос: Са, Цимикас, Сиссе, Мерия, Торосидис, Бухалакис, Гильерме, Фортунис, Поденсе, Диаш, Хассан

Запасные: Лодыгин, Натхо, Андруцос, Герреро, Масурас, Кутрис, Родерик

Ранее "Апостроф" сообщал, что первый матч "Олимпиакос" - "Динамо" завершился вничью.