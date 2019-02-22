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Украина уверенно лидирует зимнем на чемпионате мира среди паралимпийцев: кто уже победил

пятница, 22 февраля 2019, 17:15

Паралимпийская сборная Украины по лыжным гонкам и биатлону пятый день подряд лидирует в общем зачете чемпионата мира, который проходит в Канаде.

21 февраля украинские биатлонисты завоевали три золотые медали, две серебряные, а также четыре бронзовые.

Золотые награды на счету Виталия Лукьяненко (нарушение зрения) и Бориса Бабара (гайд - спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения - прим. "Апострофа"), а также Людмилы Ляшенко (нарушение зрения) и Тараса Радя (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие). Для Ляшенко и Радя это уже третьи золотые медали на нынешнем турнире.

Обладателями серебряных медалей стали Александра Кононова (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие), Оксана Шишкова (нарушение зрения) и Виталий Казаков (гайд). "Бронзу" завоевали Ярослав Решетинский (нарушение зрения) и Константин Яременко (гайд), Юлия Батенкова-Бауман (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие) и Григорий Вовчинский (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие), а также Василий Кравчук (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие).

В одной из гонок украинки заняли весь пьедестал почета - Ляшенко - Кононова - Батенкова-Бауман.

Общий зачет по итогам пяти дней соревнований выглядит так:

1. Украина - 36 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых).

2. США - 13 (5+6+2)

3. Франция - 7 (5+0+2)

4. Германия - 13 (4+3+6)

5. Беларусь - 5 (3+2+0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины упустила медаль на чемпионате Европы по биатлону.

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