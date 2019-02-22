Украина уверенно лидирует зимнем на чемпионате мира среди паралимпийцев: кто уже победил

Паралимпийская сборная Украины по лыжным гонкам и биатлону пятый день подряд лидирует в общем зачете чемпионата мира, который проходит в Канаде.
21 февраля украинские биатлонисты завоевали три золотые медали, две серебряные, а также четыре бронзовые.
Золотые награды на счету Виталия Лукьяненко (нарушение зрения) и Бориса Бабара (гайд - спортсмен, который ведет по трассе паралимпийца с нарушением зрения - прим. "Апострофа"), а также Людмилы Ляшенко (нарушение зрения) и Тараса Радя (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие). Для Ляшенко и Радя это уже третьи золотые медали на нынешнем турнире.
Обладателями серебряных медалей стали Александра Кононова (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие), Оксана Шишкова (нарушение зрения) и Виталий Казаков (гайд). "Бронзу" завоевали Ярослав Решетинский (нарушение зрения) и Константин Яременко (гайд), Юлия Батенкова-Бауман (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие) и Григорий Вовчинский (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие), а также Василий Кравчук (поражение опорно-двигательного аппарата, класс сидячие).
В одной из гонок украинки заняли весь пьедестал почета - Ляшенко - Кононова - Батенкова-Бауман.
Общий зачет по итогам пяти дней соревнований выглядит так:
1. Украина - 36 медалей (8 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых).
2. США - 13 (5+6+2)
3. Франция - 7 (5+0+2)
4. Германия - 13 (4+3+6)
5. Беларусь - 5 (3+2+0).
Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины упустила медаль на чемпионате Европы по биатлону.