РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

17:46
Подрыв микроавтобуса на Донбассе: появилась свежая информация о погибших и фото
17:30
Отец связан с Азаровым: появились подробности о мажоре, который в результате ДТП в Киеве убил молодую мать
17:14
​Стало известно о серьезном пожаре в многоэтажке Киева: опубликовано первое видео
17:09
Стало известно о трагедии с ветераном АТО: опубликовано фото героя
16:55
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Сити: расписание трансляций
16:29
Появилось видео с места смертельного взрыва микроавтобуса на Донбассе
16:28
​Топлесс и с "мертвыми младенцами": появились фото и видео яркой антивоенной акции в России
16:07
Что делать с украинскими певицами, попавшими в "крымский" скандал: появилось заявление министра
16:04
В России начались аресты наемников-"енотов", воевавших на Донбассе
15:46
Тимошенко подписала меморандум о сотрудничестве с организациями работодателей
15:39
Взрыв микроавтобуса на Донбассе: появились первые фото и новые данные о погибших
15:36
Сети разгневало поздравление Зеленским украинцев с советским праздником
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Сити: расписание трансляций

суббота, 23 февраля 2019, 16:55

24 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет финал Кубка английской лиги, в котором встретятся "Челси" и "Манчестер Сити".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".

Начало матча - в 18.30.

В эфире украинского ТВ финал Кубка лиги транслироваться не будет. В России показ встречи также не запланирован. В Беларуси матч покажет "Сетанта Спорт+". Посмотреть встречу онлайн в сети можно будет на телеканале "bein Sports".

Напомним, в текущем сезоне "Челси" и "Ман Сити" встречались уже трижды. В матче за Суперкубок победу одержали "горожане" (2:0), в первом круге чемпионата Англии "Челси" выиграл дома (2:0), но во втором круге "Сити" разгромил соперника - 6:0.

Ранее "Апостроф" сообщал о том. что в ФИФА приняли жесткие меры в отношении "Челси".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Севилья - Барселона - 2:1 Онлайн-трансляция матча

Хроника жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Динамо - Олимпиакос - 1:0 Хроника матча, видео гола

Айнтрахт - Шахтер - 4:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: