"Барселона" понесла серьезую потерю перед матчем с "Реалом"

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес может не принять участие в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".

По данным испанской прессы, бомбардир получил повреждение в игре 25-го тура национального первенства с "Севильей" (4:2).

Напомним, встреча грандов европейского футбола состоится 27 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" в Кубке Испании четыре матча, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" обыграла "Севилью" в матче чемпионата Испании благодаря яркой игре Лионеля Месси.