Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций

Киевское "Динамо" в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы будет принимать луганскую "Зарю". Встреча 19-го тура пройдет 25 февраля на НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 18.30.

В эфире украинского ТВ транслировать матч будет телеканал "2+2".

Напомним, "Динамо", набрав 38 очков, завершило осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Заря", у которого в активе 28 очков, занимает четвертое место.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что фанаты "Динамо" отреагировали на неудачный жребий в Лиге Европы - соперником киевлян по 1/8 финала будет лондонский "Челси".