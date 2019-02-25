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Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций

понедельник, 25 февраля 2019, 09:20

Киевское "Динамо" в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы будет принимать луганскую "Зарю". Встреча 19-го тура пройдет 25 февраля на НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 18.30.

В эфире украинского ТВ транслировать матч будет телеканал "2+2".

Напомним, "Динамо", набрав 38 очков, завершило осеннюю часть сезона на втором месте в турнирной таблице УПЛ. "Заря", у которого в активе 28 очков, занимает четвертое место.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что фанаты "Динамо" отреагировали на неудачный жребий в Лиге Европы - соперником киевлян по 1/8 финала будет лондонский "Челси".

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