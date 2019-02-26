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Украинский клуб выгнал футболиста, игравшего в аннексированном Крыму: подробности и фото

вторник, 26 февраля 2019, 14:02

Украинский "Верес" разорвал контракт с полузащитником Сергеем Чеботаревым, который ранее выступал в чемпионате аннексированного Крыма.

Об этом сообщает официальный сайт "Вереса".

Контракт с игроком был подписан 23 февраля, однако затем выяснилось, что в 2016 году Чеботарев играл в так называемом чемпионате Крыма за клуб "Кафа".

При заключении контракта футболист обманул "Верес", не указав в своих документах в числе предыдущих клубов ФК "Кафа".

"После того, как руководству народного клуба "Верес" стала известна информация об участии футболиста в чемпионате аннексированного Крыма, было принято решение о расторжении контракта. Поскольку такие действия футболиста во время войны с Россией не соответствуют идеологии клуба и той гражданской позиции, которую исповедует большинство членов клуба и болельщиков красно-черных", - отмечается в заявлении клуба.

"Также считаем, что руководство Премьер Лиги Украины и Профессиональной Футбольной Лиги должны принять официальное решение о футболистов, участвовавших в так называемом чемпионате аннексированного Крыма и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующую информацию о таких футболистов и решения по ним - сообщить футбольных клубов Украины и всей футбольной общественности", - также отметили в "Вересе".

В "Вересе" также подчеркнули, что "считают недопустимыми помощь, сотрудничество, или толерантное отношение к агрессору, который аннексировал часть нашей территории и принес войну в Украине".

Профайл игрока на сайте так называемого Крымского футбольного союза

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в Украине задержали футболиста из Крыма.

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