Реал - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Барселоны" на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, который состоится сегодня, 27 февраля. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Реал: Навас, Регилон, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Васкес, Бензема

Запасные: Асенсио, Бэйл, Себальос, Куртуа, Начо, Марсело, Вальверде

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Артур, Малком, Умтити, Видаль

Начало встречи в 22:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный футболист "Реала" пропустит матч против "Барселоны".