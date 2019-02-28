Украинский боксер проведет бой за чемпионский титул в Германии

Украинский боксер в супертяжелом весе Андрей Руденко (32-3, 20 КО) проведет бой за титул чемпиона Европы по версии EBU (European Boxing Union) с немцем Агитом Кабайелом (18-0, 13 КО).

Поединок состоится в Германии 2 марта и начнется ориентировочно в 21:00.

Для Кабайела это будет уже четвертая защита титула.

35-летний Руденко ранее являлся чемпионом по версии WBC International Silver в 2016-2017 годах. Кроме того, в 2017-м году Руденко занимал второе место в мире среди украинских супертяжеловесов после Владимира Кличко по рейтингу BoxRec.

Последний бой Руденко провел 22 декабря прошлого года и техническим нокаутом победил представителя Великобритании Джона Волау.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира.