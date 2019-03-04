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Кризис и бедность: французский футболист ярко охарактеризовал Украину

понедельник, 04 марта 2019, 16:45

Французский футболист Жюльян Рюлье, который ранее выступал за кропивницкую "Звезду", рассказал о периоде своей жизни в Украине.

Слова Рюлье приводит сайт "Динамо" Киев от Шурика" со ссылкой на Footballski.fr.

"Я никогда не чувствовал, что идет война. Даже в Киеве это не чувствуется, гораздо ощутимее экономический кризис и бедность. Моя девушка украинка, я понимаю и читаю по-русски, поэтому не чувствовал себя не в своей тарелке в Украине. Из минусов стоит выделить суровые зимы, к которым я не привык. В первом матче я забыл свои перчатки, думал, руки просто отвалятся. Попросил арбитра отпустить меня за перчатками, но он лишь показал свои руки, на которых не было перчаток. В раздевалке я потом увидел Арно Геджа с полиэтиленовыми пакетами в бутсах. Помню поездку во Львов, 12 часов в автобусе - а потом проигрываете этот матч. Это было немного больно", - сказал Рюлье.

28-летний Рюлье является воспитанником "Монако". За "Звезду" француз выступал с марта по июнь 2018 года. В составе украинского клуба он провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский клуб подписал бразильского таланта.

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