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Знаменитые украинские спортсмены поздравили девушек и женщин с 8 марта

пятница, 08 марта 2019, 15:45

Знаменитые украинские спортсмены опубликовали поздравления лучшей половине человечества с 8 марта.

На своей странице в Facebook поздравлением отметился генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Милые женщины! Дорогие болельщицы! Поздравляю вас с замечательным праздником - международным днем 8 Марта! В этот весенний день желаю вам прекрасного праздничного настроения, семейного счастья, добра и благополучия. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой! С Праздником!", - написал Палкин.

Боксер Александр Усик (16-0, 12 КО), являющийся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, в прямой эфире поздравил девушек в видеообращении в Instagram.

Борец Жан Беленюк опубликовал поздравительный пост в Instagram.

"Поздравляю прекрасную половину человечества с 8 марта!! Желаю всегда оставаться самыми красивыми, самыми желанными и НЕМНОЖКО странными;)" - сказал борец в видеообращении.

Футболист "Шальке" Евгений Коноплянка написал поздравление в Instagram.

"Милые Девушки, будьте счастливыми и любимыми с весной в душe, и улыбкой на лице", - написал Коноплянка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тимошенко поздравила украинок с 8 марта.

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