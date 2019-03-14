На футбольном матче в США едва не произошла жуткая трагедия: опубликовано видео

Футбольный матч в США едва не закончился гибелью двух человек. Встреча состоялась 9 марта в Арканзасе.

Об этом сообщает Eurosport.

Во время поединка школьного чемпионата между "Меном" и "Дарденеллом" на поле упал столб освещения, зацепив арбитра и одного из футболистов. У рефери были диагностированы переломы голени и малой берцовой кости, футболист отделался многочисленными порезами. В данный момент оба пострадавших госпитализированы.

Причиной случившегося стал сильный порыв ветра. Комиссия занимается расследованием произошедшего.

Руководство школы приняло решение отменить все спортивные мероприятия на время расследования инцидента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на турнире по джиу-джитсу в Бразилии произошла массовая драка.