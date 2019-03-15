Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций

16 марта в матче 22-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграет с донецким "Шахтером". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния луганского и донецкого клубов будет доступна на телеканале "2+2".

Напомним, что в первом круге нынешнего сезона команды сыграли вничью со счетом 1:1.

После 21 тура "Шахтер", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" находится на четвертой позиции, имея в активе 32 очка.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Заря" подписала японского полузащитника Ицуки Урату.