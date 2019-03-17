Гарсия драматично уступил титул в чемпионском бою: видеообзор

В титульном поединке в полусреднем весе прошел бой между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом и чемпионом мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсией.

Победу по решению судей праздновал Спенса.

"Я только что прошел 12 раундов с великим чемпионом в полусреднем весе. Мы сделали то, чего ранее никому не удавалось сделать. Я проиграл этот бой, однако горжусь тем, чего смог добиться. Мне нужно отдохнуть и подумать обо всем. Вероятно, мне стоит задуматься над тем, чтобы боксировать в более легком весе, но нам нужно время все обдумать", - сказал Гарсия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер Карен Чухаджян (14-1, 7 KO) защитил титул молодежного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC Silver.