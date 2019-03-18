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Скоро будет в сборной: еще один легионер "Шахтера" получит украинское гражданство

понедельник, 18 марта 2019, 10:51

Бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в ближайшее время получит украинское гражданство.

Об этом сообщил ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов.

"С большой долей вероятности со дня на день Жуниор Мораес получит украинский паспорт, остался технический момент получения паспорта гражданина Украины. Это значит, что даже до матча с Португалией Жуниор Мораес может быть привлечен в национальную сборную, и будет готовиться к игре", - сказал Денисов.

31-летний Мораес выступает в Украине с 2012 года с перерывом на непродолжительную аренду в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Форвард ранее защищал цвета донецкого "Металлурга" и "Динамо", а прошлым летом перешел в "Шахтер".

В текущем сезоне на счету Мораеса 21 гол в 31 матче за "Шахтер".

Напомним, за сборную Украины уже играет натурализованный бразилец из "Шахтера" Марлос.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинское гражданство намерен получить аргентинский нападающий Густаво Бланко-Лещук, права на которого принадлежат "Шахтеру".

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