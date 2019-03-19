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Названо имя лучшего игрока 22-го тура чемпионата Украины

вторник, 19 марта 2019, 12:45

Лучшим игроком 22-го тура чемпионата Украины признан полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

В матче с донецким "Олимпиком" (2:1) Цыганков отметился голом, а также результативной передачей.

Цыганков занял первое место по результатам голосования среди членов экспертного совета, и опередил хавбека "Арсенала-Киев" Сергея Вакуленко, который отметился дублем в матче с "Ворсклой" (2:2).

В голосовании принимали участие: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.

В нынешнем сезоне 21-летний Цыганков провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком 21-го тура стал полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко.

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