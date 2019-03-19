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Украинский клуб объявил о трансфере перспективного африканца: опубликовано фото

вторник, 19 марта 2019, 18:20

Нигерийский центральный защитник Дарлингтон Игвекали перешел в донецкий "Олимпик".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игвекали подписал с украинским клубом контракт до лета 2023 года и будет выступать за него под 20-м номером.

18-летний Игвекали (рост 190 см) является воспитанником "Magic international football club ENUGU". Ранее он выступал за турецкий "Аланьяспор", за молодежную команду которого провел восемь матчей.

По итогам первого этапа чемпионата Украины "Олимпик" занял 10-е место, набрав 20 очков. Следующий матч донецкий клуб проведет 3 апреля на своем поле с "Десной".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ворскла" драматично упустила путевку в топ-6 чемпионата Украины.

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