Известная украинская спортсменка ударила тренера по лицу во время матча: опубликовано видео

Во время матча высшей лиги чемпионата Украины по футзалу среди женщин произошел скандальный эпизод.

В матче между столичными командами IMS-НУХТ и "Будстар-НПУ" футзалистка IMS-НУХТ и сборной Украины Анна Сидоренко ударила тренера команды-соперницы Александра Ратича.

Инцидент произошел на 17-й минуте встречи, после чего арбитр удалил известную спортсменку.

На опубликованном ролике видно, что события развивались, когда Сидоренко хотела ввести мяч в игру. В это время мимо нее проходил Ратич, после чего спортсменка ударила мужчину по лицу.

Причины ее поступка неизвестны.

Отметим, что встреча завершилась победой IMS-НУХТ со счетом 3:2.

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