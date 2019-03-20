Португалия - Украина: названы арбитры на матч отбора Евро-2020

Матч 1 тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Португалии и Украины доверили французской бригаде арбитров.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

На официальном сайте УЕФА говорится, что главным арбитром встречи назначен Клеман Тюрпен. Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гриньйоре. Четвертый арбитр - Бенуа Милль.

Тюрпен уже два раза работал на поединках национальной сборной Украины. В отборе к мировому первенству 2014 года он обслуживал матч Молдова – Украина (1:2), а в отборе на ЧМ-2018 он работал на игре Украина – Исландия (1:1).

Кроме того, Тюрпен три раза обслуживал еврокубковые поединки "Динамо" – против швейцарского "Туна", португальской "Бенфики" и голландского "Аякса".

Напомним, что матч Португалия - Украина пройдет 22 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла потерю перед битвой с Португалией.