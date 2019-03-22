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Без Ярмоленко, но с бразильцами: кто сразится за Украину в футбольной битве с Португалией

пятница, 22 марта 2019, 13:55

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с Португалией, который состоится сегодня, 22 марта.

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Шевченко принял решение не включать в окончательный список защитника "Динамо" Артема Шабанова и полузащитника "Шахтера" Сергея Болбата.

Полностью заявка украинской национальной команды выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин;

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Эдуард Соболь;

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.

Матч Португалия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что один из лидеров украинской сборной Украины Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы и не сыграет с Португалией.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Украины рассказали, как можно остановить Роналду.

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