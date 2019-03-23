Сборная Аргентины опозорилась в первом матче после возвращения Месси: видеообзор

Сборная Аргентина проиграла в товарищеском матче Венесуэле со счетом 1:3. Матч прошел в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Счет в начале матча открыл Саломон Рондон, а в концовке первого тайма Джон Мурильо увеличил преимущество венесуэльцев. На 59-й минуте Лаутаро Мартинес сократил разрыв в счете, но через некоторое время Джозеф Мартинес забил в ворота аргентинцев третий гол.

Это была первая игра за сборную Аргентины форварда Лионеля Месси после чемпионата мира-2018. Перерыв длиной в 256 дней стал для него самым длинным в карьере в сборной.

Аргентина – Венесуэла - 1:3 (0:2)



Голы: Мартинес (59) - Рондон (6), Мурильо (44), Мартинес (75, с пенальти)

Аргентина: Армани, Монтиель, Мартинес (Бланко, 46), Меркадо (Каннеманн, 46), Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо (Перейра, 78), Мартинес (Суарес, 46), Фойт, Месси, Мартинес (Бенедетто, 70).

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Осорио, Вильянуэва, Эрнандес, Эррера (Сотельдо, 64), Морено, Мурильо (Уртадо, 89), Ринкон, Мачис (Аньор, 79), Рондон (Мартинес, 72).