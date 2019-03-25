Карликов в футболе уже нет: Шевченко рассказал о настрое на матч с Люксембургом

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о том, как его команда будет играть в матче 2-го тура отбора на Евро-2020 с Люксембургом.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Нам нужна победа - это план на завтрашнюю игру. Мы должны показать хороший футбол, быть агрессивными и опасными. При этом мы уважаем нашего соперника. В Европе карликов в футболе уже нет. Мне очень импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются исповедовать комбинационный футбол, играть креативно. Люксембург - одна из таких сборных", - сказал он.

При этом Шевченко признал, что еще не знает точного состава на матч.

"С выбором состава мы определимся в день игры. 24 марта пройдет подготовительная тренировка, посмотрим, как ребята восстанавливаются... В общем команда чувствует себя нормально. Проведем еще одну тренировку в качестве проверки", - добавил он.

Матч Люксембург – Украина состоится 25 марта. Начало встречи в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в сети появилось яркое видео с футболистами сборной Украины после матча против Португалии.