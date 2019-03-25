Люксембург - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

В рамках второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 сборная Украины на выезде сыграет с командой Люксембурга. Матч состоится 25 марта.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Люксембург - Украина.

Начало встречи - в 21.45.

Букмекеры считают сборную Украины безоговорочным фаворитом матча. На победу команды Андрея Шевченко дается коэффициент 1,37, тогда как на ничью - 4,50, а на успех сборной Люксембурга - 9,90.

Напомним, в первом туре Украина на выезде сыграла вничью с Португалией (0:0), а Люксембург обыграл Литву (2:1) и неожиданно вышел в лидеры группы.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские футболисты прокомментировали результат матча с Португалией