Люксембург - Украина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Люксембурга и Украины на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится сегодня, 25 марта.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 21:45.

Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Мартинс, Мартинш, Родригес, О. Тилль, В. Тилль, Тюрпель

Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Безус, Мораес

Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины прогулялась по Люксембургу перед матчем отбора Евро-2020.