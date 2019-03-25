Люксембург - Украина: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Люксембурга и Украины на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, который состоится сегодня, 25 марта.
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало матча в 21:45.
Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Мартинс, Мартинш, Родригес, О. Тилль, В. Тилль, Тюрпель
Украина: Пятов, Бутко, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Цыганков, Безус, Мораес
Главный судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия).
Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины прогулялась по Люксембургу перед матчем отбора Евро-2020.