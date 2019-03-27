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Итальянский футболист установил впечатляющий рекорд в квалификации Евро-2020
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Итальянский футболист установил впечатляющий рекорд в квалификации Евро-2020

среда, 27 марта 2019, 12:50

Нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии.

Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Квальярелла сделал дубль в матче 2-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Лихтенштейна (6:0). Форвард отличился в возрасте 36 лет и 54 дней. По этому показателю он опередил легендарного защитника "Милана" Кристиана Пануччи, который забивал за сборную в возрасте 35 лет и 62 дней.

Благодаря победе сборная Италии, набрав шесть очков, лидирует в группе J. Следующий матч итальянцы проведут 8 июня в гостях против Греции.

В данный момент Квальярелла является лучшим бомбардиром Серии А, забив 21 гол в 27 матчах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь сборной Италии Маттиа Перин получил глупую травму.

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