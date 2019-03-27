Пожалел: известный футболист сделал заявление о возвращении в Украину

Экс-капитан "Динамо" Николай Морозюк, который на правах аренды выступает за турецкий "Ризеспор", заявил, что не хочет возвращаться в чемпионат Украины.

Об этом Морозюк сказал в интервью каналу "Бомбардир" на YouTube.

"Планирую ли оставаться в Турции? Честно говоря, за такой короткий период я пожалел, что раньше этого не сделал. Если сравнивать с Украиной, то тут ты себя чувствуешь футболистом. Турция - это дорогой и солидный фейерверк, а Украина - бенгальский огонь, который быстро тухнет", - сказал Морозюк.

"Для меня Турция - как перезагрузка. Новый этап в жизни, ведь у меня раньше не было такой практики, я всю карьеру в Украине провел. Это очень интересно. Не знаю, как сложится все в дальнейшем, но говорю честно, что хочу остаться там. Точнее, не знаю точно, где останусь, но в Украину возвращаться не хочу. У меня контракт с "Динамо". Это клуб, благодаря которому я стал футболистом. Но имея этот контракт, я все же не хочу возвращаться сюда. Не конкретно в "Динамо", просто мне неинтересно играть в Украине", - также сказал полузащитник.

Напомним, Морозюк перешел в "Ризеспор" в зимнее межсезонье. На его счету семь матчей и одна голевая передача в чемпионате Турции.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Динамо" может быть вовлечено в громкий скандал с расизмом.