В Аргентине фанаты совершили ужасный поступок с женщиной-арбитром

Во время матча чемпионата Аргентины между "Маркесадо" и "Сан-Мартином" фанаты облили кипятком женщину-арбитра Розану Паз.

Об этом сообщает Noticiasdebariloche.

В ходе матча Паз ошибочно прервала атаку хозяев, после чего и произошел инцидент.

"До конца матча оставалось всего две минуты, когда я почувствовала горячую жидкость на спине. Я попросила главного судью облить меня холодной водой, чтобы успокоить ожог. Главный арбитр хотел прекратить матч, но мы решили доработать его до конца. Я люблю футбол, но мне обидно, что подобное происходит", - сказала Паз.

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