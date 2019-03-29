Известный боксер попал в громкий скандал из-за поцелуя: опубликовано видео

Журналистка Дженнифер Равало заявила, что подаст в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева (27-1, 14 КО), который поцеловал ее во время интервью.

Слова Равало приводит BoxingScene.

"Во время интервью Пулев схватил меня за лицо и поцеловал. Его поступок настолько шокировал меня, что я не знала, что сказать. Позже он подошел ко мне сзади и схватил меня за ягодицы. Он ничего не сказал, а просто смеялся. Я была совершенно разбита от такого поведения Пулева. Я не давала ему согласия хватать или целовать меня. Мужчина должен спрашивать о таких вещах.

Той ночью я пошла на вечеринку, где был Пулев. Он вел себя так, будто ничего не произошло, а в конце вечеринки попросил меня удалить видео с поцелуем. Но я не сделала этого, а опубликовала видео, чтобы все видели, что произошло. Пулев унизил меня, мы не друзья с ним и у нас нет романтических отношений. Он должен понести ответственность за свой поступок, я не оставлю этого так", - сказала Равало.

37-летний Пулев выступает в супертяжелой весовой категории. Ранее он становился чемпионом Европы по версии EBU, а также выигрывал титул интернационального чемпиона по версии IBF. В 2014 году Пулев претендовал на титул чемпиона мира по трем версиям, но потерпел поражение нокаутом в бою с Владимиром Кличко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Александр Усик не будет драться с Денисом Лебедевым.