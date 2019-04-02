Футболист российского клуба забил самый необычный пенальти года: опубликовано видео

В матче юношеских команд московского "Спартака" и южноафриканского "Орландо Пайретс" был забит крайне необычный пенальти, который можно смело называть курьезом года.

В серии пенальти на игре турнира Future Champions, который проходит в ЮАР, страж ворот "Орландо" Блейк Франзен отбил удар игрока "Спартака" Влада Шитова, но при этом рано начал радоваться.

На опубликованном в сети ролике видно, что мяч сперва от ноги улетел вверх, а когда голкипер отошел от ворот, празднуя успех, игровой снаряд опустился на поле и отскочил прямо в ворота.

Несмотря на забитый мяч, гол не стал счастливым для "Спартака". В серии пенальти африканская команда выиграла со счетом 8:7.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Динамо по пенальти вылетело из юношеской Лиги чемпионов.