В семье одного из лучших футболистов мира произошли серьезные неприятности

Отец легендарного нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси попал в серьезные неприятности у себя на родине.
Как сообщает западная пресса, Месси-старший стал участником ДТП на одном из перекрестков города Росарио.
По уточненным данным, Хорхе Месси находился за рулем автомобиля BMW и столкнулся с мотоциклистом. При столкновении Месси-старший не пострадал, а вот мотоциклист потерял сознание и был доставлен в больницу.
Как показало обследование, повреждения, полученные мотоциклистом, несерьезные.
После инцидента Хорхе доставили в полицейский участок, где были проверены его документы. Кроме того, отец Месси прошел тест на употребление алкоголя. Пока неизвестно, понесет ли он какое-либо наказание. Следствие продолжается.
Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.