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В семье одного из лучших футболистов мира произошли серьезные неприятности

пятница, 05 апреля 2019, 16:35

Отец легендарного нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси попал в серьезные неприятности у себя на родине.

Как сообщает западная пресса, Месси-старший стал участником ДТП на одном из перекрестков города Росарио.

По уточненным данным, Хорхе Месси находился за рулем автомобиля BMW и столкнулся с мотоциклистом. При столкновении Месси-старший не пострадал, а вот мотоциклист потерял сознание и был доставлен в больницу.

Как показало обследование, повреждения, полученные мотоциклистом, несерьезные.

После инцидента Хорхе доставили в полицейский участок, где были проверены его документы. Кроме того, отец Месси прошел тест на употребление алкоголя. Пока неизвестно, понесет ли он какое-либо наказание. Следствие продолжается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Месси

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