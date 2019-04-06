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Украинский боксер одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге

суббота, 06 апреля 2019, 15:30

Украинский боксер в тяжелом весе Любомир Пинчук (10-1, 7 КО) одержал победу над американцем Энтони Троттером (3-5, 0 КО). Поединок состоялся в Моргантауне (Западная Вирджиния, США).

Пинчук победил соперника в 3-м раунде, отправив его в нокаут.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня в бою прошлой ночью. А также хочу сказать большое спасибо за специальную футболку Chin-Checkers в украинских цветах", - написал Пинчук в своем Instagram.

22-летний Пинчук является обладателем чемпионского титула Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Пинчук защитил титул в чемпионском бою.

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