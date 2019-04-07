17-летняя украинская теннисистка завоевала третий титул в карьере

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF в Касиве (Япония).

В финальном поединке украинка одержала победу над четвертой сеянной - канадкой Ребеккой Марино.

В первой партии шла упорная борьба, но Снигур сумела завершить ее в свою пользу - 6:4. Второй сет сложился для нашей соотечественницы легче - 6:2.

Этот титул стал уже третьим в карьере Снигур, которая ранее выигрывала турниры в Анталье и Шарм-эль-Шейхе.

В 2011 году 28-летняя Марино входила в топ-40 рейтинга WTA, но через два года завершила карьеру из-за критики в соцсетях. В прошлом году канадка приняла решение вернуться на корт.

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