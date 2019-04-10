Аякс - Ювентус: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Аякса" и "Ювентуса" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 10 апреля, в Амстердаме.

АЯКС - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Де Йонг, Шоне, Зиеш, ван де Бек, Нереш, Тадич.

"Ювентус": Шченсны, Кансело, Бонуччи, Ругани, Сандро, Бентакур, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, в полуфинале победитель этой пары попадает на сильнейшего в противостоянии "Ливерпуля" и "Порту".

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Аякс" - "Ювентус".