Аякс - Ювентус: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Аякса" и "Ювентуса" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 10 апреля, в Амстердаме.
АЯКС - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Де Йонг, Шоне, Зиеш, ван де Бек, Нереш, Тадич.
"Ювентус": Шченсны, Кансело, Бонуччи, Ругани, Сандро, Бентакур, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.
Начало встречи - в 22.00.
Напомним, в полуфинале победитель этой пары попадает на сильнейшего в противостоянии "Ливерпуля" и "Порту".
Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Аякс" - "Ювентус".