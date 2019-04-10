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Украина убегает от России: футбольный агент сделал неожиданное признание

среда, 10 апреля 2019, 19:40

Футбольный агент Алексей Дуданец заявил, что украинские игроки стремятся переходить в зарубежные клубы, а российские предпочитают выступать на родине.

Слова Дуданца приводит "Чемпионат".

"Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодежном уровне. У них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас, кого ни спроси, то ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: "Играть в "Севилье". Разницу чувствуете?" – сказал Дуданец.

Напомним, что в данный в сильнейших европейских чемпионатах выступает целая группа украинских футболистов: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Селезнев ("Малага", Испания), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания), Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Василий Кравец ("Леганес", Испания).

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист сборной Украины провел прекрасный матч в Европе.


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