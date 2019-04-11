Российский футболист сильно избил гражданина США в Москве: подробности произошедшего

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев в Москве избил американца из-за дорожного конфликта.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным источника, Гулиев проигнорировал красный сигнал светофора и своим автомобилем задел гражданина США Майкла Коу Джона Эли, который в тот момент переходил дорогу на пешеходном переходе. После этого футболист выскочил из машины и набросился на Эли, который попытался убежать. Однако Гулиев догнал оппонента и сломал ему нос.

На место конфликта прибыла полиция и скорая помощь. После оказания помощи Эли отказался от госпитализации, отправившись вместе с Гулиевым в полицию. Там спартаковец пообещал американцу компенсировать все расходы и конфликт был улажен.

Стоит отметить, что 22-летний Гулиев приобрел автомобиль Mercedes в конце прошлого года. Всего за четыре месяца пользования авто футболист успел нарушить правила дорожного движения более 200 раз. Большая часть нарушений составило превышение скорости. Часть этих штрафов до сих пор остаются неоплаченными.

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