"Ливерпуль" обыграл "Челси" в важнейшем матче чемпионата Англии: видеообзор

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Челси" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Счет на 51-й минуте открыл Садио Мане, который ударом с близкого расстояния замкнул навес в исполнении Джордана Хендерсона. Всего через пару минут преимущество хозяев увеличил Мохамед Салах, который нанес чудо-удар с 25 метров. Эден Азар тут же мог сократить разрыв в счете, но выйдя один на один с Алиссоном, пробил в штангу.

Благодаря победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" остался на 4-й позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Кардиффом". Матч состоится 21 апреля. "Челси" на своем поле встретится с "Бернли" (22 апреля).

"Ливерпуль" – "Челси" - 2:0 (0:0)

Голы: Мане (51), Салах (53)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Мане, Фирмино, Салах.

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 40), Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Канте.

Предупреждение: Аспиликуэта (44)

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